РИАМО - 22 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в понедельник открыли памятник Георгию Победоносцу в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы открываем памятник Георгия Победоносца – символ победы, отваги, добра и всего самого светлого. 79 лет назад началась Великая Отечественная война, и с этого же дня - тернистый, тяжелый путь к Победе. На днях пройдет парад в честь 75-летия Победы во главе с президентом, ветеранами. Ну а сегодня мы также имеем возможность вспомнить наших дедов, прадедов, близких, родных, которые уходили на фронт», - отметил Воробьев.

По словам митрополита Ювеналия, знаменательно, что памятник освящают в 75-ю годовщину Победы на подмосковной земле, которая «была щитом для столицы».

«Он будет напоминать не только жителям Московской области, но и всей России о героизме нашего народа. Христианство объединяет лучших сынов и дочерей нашей Отчизны на служение Родине», - сказал Ювеналий.

Памятник Георгию Победоносцу находится на территории Никольского храма, открывшегося в этом году в Павшинской пойме. Губернатор лично контролировал ход строительства этого храма.

Первый этаж здания посвящен святому апостолу Андрею Первозванному, второй – святителю Николаю Чудотворцу.

Памятник выполнен по мотивам сказания «Чудо Георгия о змие», повествующего о спасении святым Георгием царевны от змея. Этот сюжет получил широкое отражение в иконографии. Работа по строительству монумента шла днем и ночью.

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