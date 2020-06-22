РИАМО - 22 июн. Следователи назначили проверку по факту пожара в частном доме в садоводстве Богородского городского округа, в котором погибли 58-летняя женщина и ее семилетний внук, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Частный дом загорелся поздно вечером 21 июня. Возгорание удалось ликвидировать в 01:30 понедельника.

«Причиной пожара, по предварительным данным эксперта, могло послужить короткое замыкание в электропроводке», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего.