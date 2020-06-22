РИАМО - 22 июн. Пользователям портала mos.ru стала доступна интерактивная карта с улицами, переулками, площадями, бульварами и проспектами, названными в честь маршалов, летчиков, танкистов, снайперов и партизан Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект «Живая память» посвящен героям Великой Отечественной войны. Пользователи узнают, какой подвиг совершил каждый из них. При наведении курсора на объект появится справка: история места, его современный вид и особенности, биография и фотография героя, имя которого оно носит.

«Все желающие узнают, какой подвиг совершили бойцы Панфиловской дивизии, сколько немецких бомбардировщиков сбил летчик Иван Кожедуб, как Дмитрий Лавриненко за 2,5 месяца на фронте стал самым результативным советским танкистом и почему пресс-атташе посольства Германии в Токио Рихард Зорге получил звание Героя Советского Союза», – говорится в сообщении.

На карту нанесены не только самые известные улицы, такие как улица Зои и Александра Космодемьянских (САО), бульвар Маршала Рокоссовского (ВАО), улица Маресьева (ЮВАО), но и малознакомые. Всего в Москве в честь героев названы 164 улицы.