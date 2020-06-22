РИАМО - 22 июн. Пользователям портала mos.ru стала доступна интерактивная карта с улицами, переулками, площадями, бульварами и проспектами, названными в честь маршалов, летчиков, танкистов, снайперов и партизан Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Проект «Живая память» посвящен героям Великой Отечественной войны. Пользователи узнают, какой подвиг совершил каждый из них. При наведении курсора на объект появится справка: история места, его современный вид и особенности, биография и фотография героя, имя которого оно носит.
На карту нанесены не только самые известные улицы, такие как улица Зои и Александра Космодемьянских (САО), бульвар Маршала Рокоссовского (ВАО), улица Маресьева (ЮВАО), но и малознакомые. Всего в Москве в честь героев названы 164 улицы.
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