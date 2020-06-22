РИАМО – 22 июн. Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре столицы, сообщает ТАСС.

Перед началом церемонии глава государства лично поприветствовал каждого ветерана. Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского триколора с золотой надписью: «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

«Путин расправил на нем (венке – ред.) ленты, после чего он склонил голову и минутой молчания почтил память павших в годы Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

После президент возложил цветы к каждой стеле на аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду.

День памяти и скорби является памятной датой и отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году нацистская Германия без объявления войны напала на СССР.

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