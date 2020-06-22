РИАМО - 22 июн. Жители Московской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу с 23 по 30 июня, сообщается на сайте подмосковного управления Роспотребнадзора.

Всем желающим принять участие в тестировании нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

«Исследование проводится с участием Роспотребнадзора, ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Московской области», – говорится в сообщении.

В исследование методом случайной выборки включат детей от одного года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного Covid-19.

Приглашение отправят на электронную почту с указанием регистрационного номера. Отобранные лица будут приглашены в ближайшую поликлинику по месту жительства, где у них возьмут кровь для исследования.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.