РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В подмосковных Люберцах до 1 января не будут поверять приборы учета из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Для минимизации рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией правительством РФ принято постановление, регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года. Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки», – говорится в сообщении.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка при этом не взыскивается.

Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета является ложной и не соответствует действительности.

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22 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

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- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.