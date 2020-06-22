РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Начало профилактического отключения горячей воды в домах Подольска перенесли на 3 июля из-за голосования по поправкам в Конституцию, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ранее в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил перенести плановые отключения горячего водоснабжения на 1 июля. Подача горячей воды будет приостанавливаться на срок от трех дней до двух недель.

«В график отключения горячего водоснабжения на период профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по городскому округу Подольск были внесены изменения. В частности, были скорректированы плановые отключения по котельным в связи с определением 1 июля нерабочим днем. Так, отключения начнутся с 3 июля», - говорится в сообщении.

Изменения коснулись домов по улицам Колхозная, Юных Ленинцев, Революционный проспект, Федорова, Парковая, Давыдова, Курчатова, Сосновая, Литейная, Пионерская, Народная, Подольских курсантов, Большая Серпуховская, Лобачева, Советская, Южный поселок, Революции, Серпуховская и других.