РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. В Реутове сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали местного жителя, который украл у мужчины кошелек с деньгами с прилавка кассовой зоны магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель, у которого с прилавка кассовой зоны магазина украли кошелек с денежными средствами. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.