РИАМО - 22 июн. В Московской области выявили 506 случаев коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число случаев инфицирования в регионе к настоящему моменту достигло 54,3 тысячи, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки лечение завершили еще 1238 человек.
«Всего в Московской области зафиксировано 54 375 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Выздоровели и выписались за весь период пандемии в регионе 25 036 человек.
В России на текущий момент зафиксировали 592 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период жертвами пандемии стали 8206 пациентов, после курса лечения выздоровели 344 416 человек.
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Текстовая трансляция
22 ИЮНЯ
- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.
- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.
- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.
- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.
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