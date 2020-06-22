РИАМО - 22 июн. В Московской области выявили 506 случаев коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число случаев инфицирования в регионе к настоящему моменту достигло 54,3 тысячи, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки лечение завершили еще 1238 человек.

«Всего в Московской области зафиксировано 54 375 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Выздоровели и выписались за весь период пандемии в регионе 25 036 человек.

В России на текущий момент зафиксировали 592 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период жертвами пандемии стали 8206 пациентов, после курса лечения выздоровели 344 416 человек.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.