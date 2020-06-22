РИАМО - 22 июн. Во вторник, 23 июня, в столичном регионе пройдет кратковременный дождь с грозой, в остальные дни до конца текущей недели ожидается теплая погода без осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 27 градусов, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода, в целом, будет комфортной. Температура – около плюс 25 градусов, в конце недели даже до плюс 27 градусов. Единственным исключением будет завтрашний день из-за влияния атмосферного фронта. Поэтому во вторник мы ожидаем облачную погоду с температурой около 18-20 градусов. При этом возможны кратковременные дожди и грозы», – сказал Синенков.

Он добавил, что 23 июня ветер будет дуть юго-восточный, с переходом на северный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе могут быть кратковременные порывы. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, до конца недели ожидается комфортная и теплая погода. Атмосферное давление будет находиться выше нормы.