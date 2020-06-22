РИАМО – 22 июн. Замглавы администрации Реутова Николай Турапин оказал содействие в поиске места захоронения ветерана Великой Отечественной войны, фронтовика, подполковника в отставке Василия Семенова по просьбе гражданина Израиля, проходившего службу под его командованием на территории муниципалитета в послевоенные годы, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В администрацию Реутова обратился гражданин Израиля Моня Семенович Штибельман с просьбой помочь в поисках места захоронения Василия Ефимовича Семенова, под командованием которого он служил в Реутове. Как стало известно, после продолжительной болезни на 83-м году жизни Семенов скончался. В июле 2004 года похоронен на Николо-Архангельском кладбище. Супруги ветерана также нет в живых», – говорится в сообщении.

Штибельман в ответ на письмо от администрации Реутова прислал электронное письмо со благодарностью за проведенную работу.

«Я глубоко тронут вниманием к моей просьбе и такой оперативной реакцией. Выражаю искреннюю благодарность за помощь в поиске места захоронения моего командира и за вашу человечность. Мне очень приятно осознавать, что нынешние руководители продолжают чтить память героев Великой Отечественной войны», – отметил Штибельман.

Он также добавил, что обязательно приедет в Россию, как только откроется воздушное сообщение между странами, с целью посетить место захоронения своего командира.

Василий Ефимович Семенов был членом Совета ветеранов и труда Реутова, активистом военно-патриотической работы в муниципалитете, возглавлял Всероссийский совет ветеранов бронепоездов. Семенов – гвардии подполковник в отставке, кавалер ордена Красной Звезды, ордена Великой Отечественной войны II степени, почетный железнодорожник СССР, инвалид войны, награжден медалями «За отвагу», тремя медалями «За боевые заслуги». Родился в 1922 году, в годы Великой Отечественной войны защищал Москву и Ленинград, воевал на Западном, Волховском, Ленинградском и 3-м Белорусским фронтах, отличился в бою за освобождение города Кириши. В звании лейтенанта был назначен начальником связи 32-го отдельного дивизиона бронепоездов.