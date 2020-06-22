Неделю назад, 15 июня, в Московской области начался новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. К работе разрешили вернуться риелторам, грумерам и другим представителям малого бизнеса. Затянувшаяся самоизоляция стала для них настоящим испытанием, некоторые даже сократили штат работников, а теперь зовут бывших сотрудников назад. С неожиданным «перекосом» столкнулся рынок недвижимости: продавцов жилья сейчас гораздо больше, чем покупателей. О том, как малый бизнес в Подмосковье выходит из самоизоляции, его представители рассказали РИАМО.

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Антон Чеховский, риелтор, Одинцово:

«На нашу нишу — нишу вторичной недвижимости — карантин повлиял в первую очередь: спрос в этой сфере упал. Основная масса людей, которая покупала «вторичку» в столичном регионе — это люди из регионов, которые работали в Москве и в Подмосковье. Чтобы не снимать квартиры, они оформляли себе ипотеку и покупали недвижимость. Если брать продажи на вторичном рынке за 2019 год, то 90 их процентов приходилось на ипотечных клиентов.

Как только пришел коронавирус, все ипотечники сразу пропали — и спрос закономерно упал. А самоизоляция внесла новые коррективы в планы тех, кто хотел продать недвижимость. На время нее был введен запрет на сделки с недвижимостью — продажи были невозможны. И сегодня, когда мы вернулись к работе, есть старые продавцы со своей недвижимостью, к которым прибавились новые продавцы — но покупателей особо нет.

И те продавцы, которым надо срочно продать недвижимость — к примеру, чтобы снять с себя груз ипотеки или кредита — начинают снижать цены. Это сейчас главная тенденция.

Что касается возврата к работе, то и до самоизоляции к нам в офис клиенты особо не приходили — ведь мы работаем «в полях». Но возврат в нормальный режим важен: в нашем деле работать онлайн, на «удаленке» не получится — квартиры покупают благодаря эмоциям. И без «живых» просмотров жилья продать его просто не получится».

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Елена Шморгун, владелец груминг-студии «Фризе», Путилково:

«Возвращаться к работе приятно вдвойне — клиенты нас очень ждали. Со многими нашими давними посетителями мы были постоянно на связи: например, рассказывали им, как в домашних условиях привести в порядок своего питомца или обработать его от паразитов. Делились и разными новостями.

Пока мы не могли оказывать услуги груминга, мы продавали лакомства собственного производства. Это хотя бы было не запрещено. Что касается особенных условий по дезинфекции и соблюдения мер осторожности, то все это мы соблюдали и до карантина. В нашем салоне всегда была чуть ли не стерильность — бактерицидная лампа, постоянные обработки поверхностей, да и в масках мы и так работали. Хотя теперь еще и дверную ручку обрабатываем.

Первые клиенты, которые нас посетили после самоизоляции, были записаны уже очень давно. Был создан специальный лист ожидания, чтобы как только мы открыли двери — у нас была бы уже готова запись на многие дни вперед.

Из нововведений в нашей работе — мы запрещаем оставаться в салоне владельцам животных во время процедур, чтобы избежать скопления народа.

Кроме того, мы просим клиентов приходить к нам в масках и не стесняться отказываться от посещения грумера из-за плохого самочувствия. Особо упрашивать соблюдать новые правила никого не приходится — все и так все понимают.

Вообще, в реалиях пандемии коронавируса эффективная работа нашего бизнеса вполне возможна. Ведь мы, грумеры, можем вообще исключить контакт с владельцами животных. В первую очередь нашими клиентами являются четвероногие пушистики, а они не представляют никакой угрозы в период пандемии».

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Оксана, сотрудница турфирмы, Одинцово:

«В нашей работе пока нет вообще никакой ясности — дело в том, что турагентства почему-то не попали в список организаций, которым разрешена работа с 15 июня. За время самоизоляции у наших клиентов накопилось множество вопросов, которые надо решить. В основном они касаются переносов туров: из-за Covid-19 закрылись границы и люди не могут никуда уехать. Но переносы нужно как-то оформить — а мы не можем.

Конечно, как и сотрудники из многих других сфер, мы, по возможности, работаем на «удаленке».

Но в офисе остались, например, печати нашей компании — а без них бумаги для клиентов не оформишь. При этом арендодатель нас в офис просто не пускает: говорит, когда будет распоряжение, тогда и заработаете.

Когда это случится — не знает никто. И такая неопределенность пугает и нас, и наших клиентов».

Кирилл Спирин, руководитель маркетингового агентства Snapix и агрегатора заказов по тортам и сладостям «Тортиков», Коломна:

«Работа нашего агрегатора заказов напрямую связана с производством и продажей кондитерской продукции. На время самоизоляции мы не прекращали работу — но часть наших поставщиков закрылась и перестала работать. Что касается новых клиентов, то они приходят — но, конечно, уже не так, как раньше. После начала полноценной работы 15 июня несколько месяцев у нас уйдет только на то, чтобы восстановиться от потерь этой весны.

Сократить потери помог перевод сотрудников на удаленную работу. Сейчас можно полноценно работать в офисе — но большинство персонала мы на первое время все же решили оставить на «удаленке» на всякий случай. Кроме того, мы максимально идем навстречу клиентам — делаем хорошие скидки.

Конечно, без потерь в период самоизоляции не обошлось — нам пришлось сократить часть людей. Сейчас мы приглашаем обратно тех, кто нас вынужденно покинул. Что касается тех сотрудников, которые все же остались с нами, им пришлось пересмотреть зарплаты в сторону уменьшения.

Все же маленьким фирмам из-за коронавируса пришлось сложнее всего. Но нам повезло в том плане, что у нас два направления бизнеса — это помогло удержаться на ногах. И в целом и я, и мои сотрудники рады, что началось какое-то движение, что мы потихоньку выходим из самоизоляции. Конечно, хотелось бы, чтобы коронавирус ушел совсем — но пока привыкаем жить в созданных им реалиях. Ведь есть шанс, что он с нами надолго».

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Елена Верещагина, адвокат, Сергиев Посад:

«На время самоизоляции ни прокуратура, ни следственные органы не прекращали свою работу. Проводились допросы, шли следственные действия, суды слушали уголовные дела. Соответственно, работали и мы, адвокаты, защищая наших клиентов. Причем работали (конечно, с ограничениями из-за Covid-19) и другие представители сферы права: и нотариусы, и юристы.

Главное, что изменилось в июне, — в судах начали слушать гражданские дела, которых накопилось очень много. Пошли заседания по бракоразводным процессам, алиментам, наследству, земельным спорам и так далее.

Клиенты, которым нужна помощь в таких делах, начали активно записываться на прием и интересоваться, где и как можно встретиться со мной.

Чаще всего сейчас обращаются с наследственными и земельными вопросами. В этом есть логика: срок решения многих вопросов, связанных с наследством, ограничен. А земельные вопросы удобнее всего решать летом, потому что все ответственные лица, необходимые для этого, находятся на местах. Особенно это актуально за городом, где зимой многих нужных людей, вроде председателей СНТ, просто не найдешь.

Отдельный вопрос — защита прав потребителей. Есть претензии к интернет-магазинам и, конечно, к турагентствам: из-за коронавируса отдых сорвался у большинства россиян. Обращения, связанные с туризмом, ко мне поступают пачками.

Эти вопросы тоже относятся к гражданским делам. И все те, кто не мог заняться этим из-за самоизоляции, теперь наконец получили такую возможность».