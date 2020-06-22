РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Жители подмосковного Подольска возложили цветы и венки к памятникам Погибшим климовчанам и Скорбящей матери в микрорайоне Климовск в День памяти и скорби, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник страна вспоминает одну из самых кровопролитных и жестоких войн. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны.

«Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество. Как неотъемлемая часть своей страны воевали против нацистов и климовчане. В понедельник горожане возложили венки и цветы к подножиям памятников на братской могиле, Погибшим климовчанам, Скорбящей матери, Подольским курсантам. Мы помним, чтим, скорбим», - говорится в сообщении.

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