РИАМО - 22 июн. В день проведения парада Победы в Москве ожидается переменная облачность без осадков, воздух днем прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году парад в честь Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая на 24 июня.

«В среду ожидается переменная облачность, без осадков. Температура на начало парада составит плюс 20-22 градусов, максимальная температура – 23-25 градуса», - сказал Синенков.

Он отметил, что ветер будет дуть северного, северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба.

День проведения парада в России объявлен нерабочим. Столичные власти приняли решение сделать городские парковки бесплатными 24 июня.