РИАМО - 22 июн. Все столичные причалы готовы к началу пассажирской навигации, открытие сезона состоится 23 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по водной акватории столицы будет открыт», – подчеркнул Бирюков.

По его словам, перед стартом навигации все городские пассажирские причалы тщательно проверили, а также отремонтировали, очистили и покрасили. Кроме того, обновлена разметка для соблюдения социальной дистанции.

На некоторых набережных в Москве установили гранитные лавочки, в также благоустроили территории, лестничные сходы, парапеты и привели в порядок чугунные ограждения.

Бирюков напомнил, что за последние девять лет в столице благоустроили 31 набережную. В ближайшие годы вся территория вдоль Москвы-реки общей протяженностью порядка 200 километров станет доступна для жителей и туристов – там появятся пешеходные зоны и современные набережные.