РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Пожарные Люберец 50 раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Всего на минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 50 выездов. Участвовали в тушении шести пожаров, пять из которых произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

Он отметил, что один пожар произошел в частном жилом секторе, два - в жилых квартирах и два - на автомобильном транспорте. Пострадавших нет.