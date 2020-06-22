РИАМО – 22 июн. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке назвал победу в Великой Отечественной войне подвигом, который никогда нельзя забывать, сообщает Федеральное агентство новостей.

В понедельник в День памяти и скорби проходит церемония открытия Главного храма ВС РФ с участием президента Владимира Путина. Храм ранее уже освятил патриарх Кирилл. После визита главы государства собор, а также музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для посетителей.

«Мы той победой предопределили дальнейшее поступательное развитие нашей страны. На алтарь победы были отданы тысячи, тысячи и тысячи жизней, и, празднуя победу, мы никогда не должны забывать о жертвах и о подвиге нашего народа. Это священные жертвы, это величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России», – сказал патриарх.

Обращаясь к нынешнему поколению защитников Отечества, предстоятель Русской православной церкви призвал их не забывать о верности своему делу и преданности Родине.

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