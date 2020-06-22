РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Управляющая компания установила металлическое ограждение газона возле одного из домов на Бородинском бульваре подмосковного Подольска, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

«В настоящее время проводятся работы по покраске деревянных элементов детских площадок, которые выцвели на солнце за год. Помимо этого, на Бородинском бульваре у дома №7 (между первым и вторым подъездами) установлено металлическое ограждение газона, которое будет окрашено», - говорится в сообщении.

В доме №16 по улице Давыдова рабочие приступили к ремонту второго подъезда с устранением повреждений и покраской стен и потолков.