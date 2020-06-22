РИАМО – 22 июн. Сотрудники московских подразделений МВД, Росгвардии, МЧС, Следственного комитета и прокуратуры в понедельник приняли участие в акции «Свеча памяти», сообщает Федеральное агентство новостей.

Они возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи, которые были выложены в виде слова «Помним».

«В памятной церемонии принял участие ветеран правоохранительных органов Геннадий Томин, переживший ужасы войны в раннем возрасте. У мемориала он прочел отрывок их поэмы Роберта Рождественского «Реквием», – говорится в сообщении.

Акцию «Свеча памяти» проводят каждый год во многих странах. Первая акция прошла 11 лет назад.

22 июня в России отмечают День памяти и скорби. В этот день 79 лет назад Германия без предупреждения напала на СССР и началась Вторая мировая война.

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