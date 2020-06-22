РИАМО - 22 июн. В России планируют начать производство детских масок малого размера, так как маски для взрослых хуже защищают детей от коронавируса, одно из производств расположится на территории Московской области, пишет в понедельник газета «Известия».

Соответствующее исследование провела группа голландских ученых – они тестировали средства защиты на добровольцах разных возрастов. По итогам выяснилось, что дети больше двигаются и маски у них съезжают, открывая нос или рот, поэтому снижается уровень защиты.

«Большие маски хуже прилегают к лицам детей, как правило, они не следят за качеством ношения, не поправляют их при необходимости», – отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, с этими недостатками можно бороться, если использовать маски уменьшенного размера.

На отечественном рынке есть как иностранные, так и отечественные изделия данного типа, однако они менее доступны для потребителей – такие маски занимают всего 1% рынка. Фактически этот товар является новым для индустрии.

К примеру, в ближайшее время будет запущено производство детских масок в деревне Поярково в городском округе Солнечногорск. Эксперты отмечают, что острая необходимость в детских масках наступит с началом нового учебного года.

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22 ИЮНЯ

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