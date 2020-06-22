РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в частном доме деревни Кутьино, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ликвидация пожара в частном доме в городском округе Подольск. В понедельник, 22 июня, в 00:04 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Кутьино, дом 23. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 2:30», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и девять человек.