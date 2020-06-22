РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 23 июня проведет очередную встречу с жителями в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дорогие друзья! На очередной онлайн-встрече 23 июня мы обсудим постепенный выход из ситуации с коронавирусом, порядок участия в конкурсе общественных инициатив губернатора Андрея Воробьева «Мы рядом», а также ряд других актуальных тем», - сказал Ружицкий.

Вопросы к встрече можно отправлять на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.

Трансляция онлайн-мероприятия будет доступна в Instagram-аккаунте главы Люберец и на его странице в соцсети «ВКонтакте» 23 июня в 18:00.