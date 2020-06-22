РИАМО - 22 июн. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19, таким образом, прирост новых случаев сохраняется на уровне раннеапрельских показателей уже около недели, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы. <…> Уже почти неделю прирост новых случаев коронавируса в Москве держится на уровне 1 тысячи», – говорится в сообщении.

Среди новых случаев заражения 43,3% пришлось на людей в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% – от 46 до 65 лет, 10,5% – от 66 до 79 лет. Еще 5% новых пациентов – люди старше 80 лет, кроме того, 7,1% – дети.

С 27 мая любой желающий москвич может по предварительной записи пройти тест на антитела к коронавирусу. Количество сдавших тест уже превысило 165 тысяч человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Москве составляет 215 014, вылечились 136 670 человек, скончались 3617 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.