РИАМО - 22 июн. В подмосковном Реутове продолжаются работы по благоустройству улицы Южной и расширению Центрального парка, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В Реутове 9 июня стартовали работы по реконструкции улицы Южной от улицы Октября до Юбилейного проспекта, в рамках которых произойдет расширение Центрального парка», - говорится в сообщении.

В ходе оперативного выездного совещания глава муниципалитета Станислав Каторов проверил ход благоустройства данного участка.

«Сейчас здесь запущен процесс активного демонтажа, который приносит временные неудобства жителям и гостям города. Дал поручение подрядчику разработать схему пешеходного сообщения, чтобы люди передвигались по данному участку с минимальным дискомфортом. Для этого рядом с парком мы отгородим забором отдельную зону, чтобы как можно быстрее завершить все необходимые работы с другой стороны улицы», - сказал Каторов.

Кроме того, властями муниципалитета принято решение о временном переносе нестационарных торговых точек, располагающихся в Александровском сквере. После завершения благоустройства торгово-ярмарочные объекты будут располагаться в новом месте согласно проекту.

Глава Реутова поблагодарил жителей, которые относятся с пониманием к проводимым работам.

«Это место давно требовало реконструкции и обновления, так как оно одно из самых проходимых в городе. Все просьбы и замечания стараемся решать в максимально короткие сроки», - отметил Каторов.

Реконструкция улицы Южной в подмосковном Реутове реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская и среда» с привлечением федеральных, региональных и муниципальных средств.