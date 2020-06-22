РИАМО - 22 июн. Москвичи с понедельника снова смогут без предварительной записи обращаться в службу «одного окна» столичного департамента городского имущества для приема и выдачи документов, но консультации и сверка платежей пока не доступны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 22 июня возобновился прием посетителей в подразделениях службы «одного окна» департамента городского имущества города Москвы по адресам: улица Стромынка, дом 3 и улица Автозаводская, дом 10», – говорится в сообщении.

Горожане могут обращаться без предварительной записи для приема и выдачи документов, в том числе для приема обращений и ответов на них. При этом консультировать и сверять платежи сотрудники службы «одного окна» пока не будут.

С 25 июня службы «одного окна» откроются по адресам: улица Народного Ополчения, дом 33, корпус 2; улица Руставели, дом 10, корпус 3; шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 4; улица Ивана Франко, дом 8, корпус 2; улица Викторенко, дом 4/1.

Кроме того, департамент городского имущества также продолжает прием обращений граждан и юридических лиц дистанционно с помощью сервиса «Электронная приемная» на портале mos.ru.