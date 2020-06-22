РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июн. Активисты подмосковного Подольска из 4 тысяч свечей выложили фигуру Родины-матери на площади Славы в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Акция «Свеча памяти» прошла 21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, и была посвящена 79-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война. Традиционно в ходе патриотической акции активисты, школьники, воспитанники учреждений по работе с молодежью, юнармейцы и многие другие выложили из свечей тематическую фигуру.

«Это традиционная акция, которая проводится уже многие годы на подольской земле, и отрадно, что с каждым разом она собирает все больше и больше общественников. Четыре тысячи свечей мы зажгли сегодня за считанные минуты. Свеча – это и символ памяти, и символ веры. Почетным гостем стал участник Великой Отечественной войны Николай Герасимов, которого и взрослые, и дети поблагодарили за мирное небо над головой», – сказал глава округа Николай Пестов.

В ходе акции участники возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи на выложенной композиции «Родина-мать зовет!», подготовленной комитетом по делам молодежи администрации округа.

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