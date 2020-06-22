РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник возложил цветы в часовне Всех Святых, почтив память павших в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Возложение прошло в понедельник утром в часовне на Октябрьском проспекте.

«Сегодня в России печальный день - День памяти и скорби, день, когда началась страшная Великая Отечественная война. И мы должны всегда чтить память тех, кто не вернулся с войны», - сказал Ружицкий.

Он вместе с председателем совета ветеранов городского округа Люберцы Юрием Ореховым и депутатом Мособлдумы Игорем Коханым возложил цветы. Также красные гвоздики возложили ветераны и участники войны, представители общественных и молодежных организаций, администрации округа, депутаты и юнармейцы.

22 июня отмечается День памяти и скорби - в этот день началась Великая Отечественная война. В 2020 году отмечают 75-летие Победы в ВОВ.