РИАМО – 22 июн. Президент России Владимир Путин в понедельник приехал в Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава российского государства прибыл в храм вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы с глубоким почтением вспомнить подвиг героев прошлого. <…> Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. <…> Она дает нам силу служить нашей стране», — подчеркнул президент.

В понедельник проходит церемония открытия Главного храма ВС РФ. Этот храм ранее уже освятил патриарх Кирилл.

После визита президента собор, а также музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для свободного посещения.

День памяти и скорби — памятная дата, которая отмечается ежегодно 22 июня в России, Белоруссии и на Украине в годовщину начала Великой Отечественной войны.

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