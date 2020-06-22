РИАМО - 22 июн. За прошедшие сутки в Москве выявили 1068 человек с коронавирусом, таким образом, число случаев заражения в городе достигло 215 014, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Москве выздоровели 1114 Covid-пациентов, общее число вылечившихся составляет 136 670 человек. Скончались за сутки 20 пациентов. Общее число жертв пандемии в городе достигло 3617 человек.

В целом по России за сутки выявили 7,6 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом. Полностью выздоровели 4705 человек, скончались 95 пациентов.

На текущий момент в России зафиксировали 592 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии умерли 8206 пациентов, выздоровели 344 416 пациентов.

Москвичи, победившие коронавирусную инфекцию, могут стать донорами плазмы для тех, кто еще борется с болезнью. Кроме того, вылечившимся Covid-пациентам предлагают стать социальными волонтерами.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.