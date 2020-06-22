РИАМО – 22 июн. Больше 17,2 миллиона тестов на выявление коронавируса провели в России, за последние сутки на Covid-19 в стране протестировали 291 тысячу человек, сообщает Газета.ru.

«Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию в настоящее время в России находятся 312 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Производство вакцины от коронавируса могут начать в России осенью. Вакцину разрабатывают Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с медицинскими организациями Минобороны России.

Предполагается, что отечественная вакцина будет давать иммунитет от заражения Covid-19 как минимум на два года.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.