РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. На территории Люберец увеличилось число бытовых скандалов, правоохранители за ночь выезжают более 80 раз, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Очень много бытовых скандалов, в ночное время сотрудники полиции осуществляют от 80 до 100 выездов», - сказал Романцев.

По его словам, на Наташинских прудах произошла драка, в ходе которой нанесли вред здоровью одного из участников.

«Из резонансных преступлений на минувшей неделе было убийство на улице Потехина в поселке Томилино, люди сейчас задержаны, СК проводит проверку», - заключил Романцев.