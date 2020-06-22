РИАМО - 22 июн. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что, несмотря на снижение уровня заражения коронавирусом, опасность инфицирования все еще сохраняется, поэтому при прогулке с детьми нужно соблюдать несколько правил, сообщает Федеральное агентство новостей.

На улице нужно обязательно соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

«Важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот и тереть глаза. Это может стать дополнительным фактором заражения», – говорится в сообщении.

Также нужно объяснить детям, что после прогулки и перед едой нужно обязательно мыть руки с мылом.

В Роспотребнадзоре также советует родителям обратить внимание на безопасность самих площадок, поскольку дезинфицированные игровые зоны безопаснее, тем не менее, уровень безопасности зависит от количества детей, которые находятся там одновременно.

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22 ИЮНЯ

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