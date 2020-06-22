РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В полицию городского округа Люберцы за минувшую неделю поступило около 2 тысяч обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 1 950 обращений от граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 26 уголовных дел, 18 из них раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он отметил, что также за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 164 ДТП, два из них с пострадавшими.