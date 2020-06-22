РИАМО - 22 июн. Московские парки продолжают проводить мероприятия в онлайн-формате, в начале этой недели все желающие смогут посмотреть тематические экскурсии и концерты, посвященные Дню памяти и скорби, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 22 по 28 июня на официальных страницах городских парков в соцсетях и на их сайтах пройдут различные онлайн-мероприятия. Начнется неделя с тематических экскурсий, концертов и акций, посвященных Дню памяти и скорби.

«Парк «Фили» приглашает подписчиков на виртуальную экскурсию по своей территории, которая посвящена началу Великой Отечественной войны. Ее опубликуют на страницах парка в социальных сетях в понедельник», - говорится в сообщении.

В честь Дня памяти и скорби в соцсетях усадьбы Воронцово можно будет посмотреть видеоконцерт, в рамках которого воспитанники вокальной студии «Соловей» исполнят патриотические песни военных и послевоенных лет.

Цикл онлайн-экскурсий под названием «Природа Терлецкой дубравы» стартует в социальных сетях Перовского парка 23 июня. Новая лекция проекта #ВключиЦарицыно появится на YouTube-канале музея-заповедника 24 июня.

25 июня все желающие смогут прогуляться по самой старинной аллее парка «Сокольники» — Майской просеке. Во время виртуальной экскурсии участникам расскажут о народных гуляньях XVIII-XIX веков и о том, как предпочитали отдыхать горожане в советское время.

Парк «Красная Пресня» на этой неделе проведет онлайн-урок по хип-хопу, а Парк Горького организует занятие по зумба-фитнесу. Бабушкинский парк запустит цикл спортивных занятий под названием «Здоровая спина».

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