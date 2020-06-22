РИАМО - 22 июн. Еще 1114 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших в городе превысило 136 тысяч человек, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1114 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670» - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для тех, кто еще борется с инфекцией.

Стать донорами плазмы могут совершеннолетние горожане до 55 лет без хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

Кроме того, победившие Covid-19 москвичи могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто продолжает лечение на дому.

За минувшие сутки в Москве скончались 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв пандемии в городе достигло 3617 человек.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.