РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. На рубеже обороны Москвы в подмосковном Красногорске зажгли 1418 свечей в ходе акции «Свеча памяти» в День памяти и скорби, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Акцию «Свеча памяти» провела наша молодежь на рубеже обороны Москвы в деревне Нефедьево. Ровно в 4 утра здесь зажгли 1418 свечей. Именно столько длилась Великая Отечественная война», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что зажечь «Свечу памяти» можно и онлайн - на сайте деньпамяти.рф. Это сделали уже больше 9 миллионов человек.

Кроме того, глава муниципалитета напомнила, что 22 июня в 12:15 по московскому времени в стране будет объявлена Общероссийская минута молчания. Именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии и начале Великой Отечественной войны.

«Что бы вы ни делали сегодня в 12:15, прошу прерваться и почтить память наших предков, отдавших свои жизни за мир и за наше будущее», - добавила Хаймурзина.

По ее словам, патриотические онлайн-акции проведут в этот день учреждения культуры Красногорска: ДК «Подмосковье», детская музыкальная школа, ДК «Поздниково» и другие. В 12:00 прозвучат стихи и проза о войне.