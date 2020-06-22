РИАМО - 22 июн. Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Московской области еще 1238 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 25 036 заболевших», - говорится в сообщении.

Около 27 тысяч медиков борются с коронавирусной инфекцией в Московской области. В работе с Covid-пациентами задействованы 62 медицинские организации.

В период пандемии в регионе было развернуто 15,9 тысячи коек, в том числе 7,9 тысячи с кислородом и более 1 тысячи реанимационных коек с аппаратами ИВЛ.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.