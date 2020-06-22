РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Проект «КиноШкола» школы актерского мастерства народного артиста Дмитрия Харатьяна в подмосковном Красногорске получит грант президента РФ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Школа гардемаринов» с проектом Международного детского кинообразовательного фестиваля «КиноШкола» стала победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Основатели «Школы гардемаринов» - Народный артист России Дмитрий Харатьян и его супруга Марина Майко.

Фестиваль «КиноШкола» - это образовательный проект, направленный на выявление и поддержку талантливых детей и подростков 10-16 лет в сфере кинематографа.

«Молодые люди примут участие в мастер-классах по изучению профессий актера, режиссера, сценариста, оператора, гримера, каскадера, музыкального редактора, познакомятся с отечественными и мировыми кинопроизведениями современности и прошлых лет, поучаствуют в творческих занятиях, конкурсах», - поясняется в материале.

Итогом обучения станет непосредственное участие в создании короткометражных фильмов и видеоклипов.

Фестиваль предполагается провести в два этапа. Первый этап - международный отборочный тур, второй этап - финал.