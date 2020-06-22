РИАМО - 22 июн. Арбитражный суд поддержал решение Московского областного УФАС России по жалобам ООО «Концепт» на нарушение закона о контрактной системе в ходе торгов на обеспечение питанием школьников в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступили жалобы ООО «Концепт» на МКУ «Красногорский центр торгов», которое объявило электронный конкурс с ограниченным участием для определения подрядчика на оказание услуг по обеспечению детей школьным питанием.

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобы ООО «Концепт» необоснованными. Не согласившись с указанными решениями, ООО «Концепт» обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решений подмосковного УФАС России.