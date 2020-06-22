РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. Огнеборцы почти три часа ликвидировали возгорание в одном из частных домов в микрорайоне Никольско-Архангельский Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 21 июня в 22:48.

«В понедельник в 01:30 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Для тушения пожара были привлечены две единицы техники и семь человек.