РИАМО - 22 июн. За последние три месяца в центр поддержки экономики Москвы поступило свыше 8 тысяч обращений от предпринимателей, чаще всего помощь просили представители сферы торговли, бытовых услуг, производства, общепита и образования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Центр поддержки экономики Москвы был создан для оперативного взаимодействия с предпринимателями в условиях временных ограничений. Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли отражение в четырех антикризисных пакетах», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за три месяца в центр поступило 8,1 тысячи обращений от представителей бизнеса из 20 отраслей экономики. Меры поддержки, принятые правительством Москвы, охватывают три четверти из них.

Ефимов отметил, что чаще всего в центр поддержки экономики Москвы обращались представители сферы торговли, бытовых услуг, производства, общепита и образования.

На данный момент количество обращений в центр снизилось с 1 тысячи до 200-300 обращений в неделю из-за снятия ряда антикоронавирусных ограничений. Теперь предпринимателей волнуют правила и требования для возвращения к работе.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов добавил, что столичный центр поддержки экономики продолжает консультировать предпринимателей без выходных.

«Кроме того, на сайте представлена полная информация о действующих в городе антикризисных мерах столичного и федерального правительства, работает сервис по автоматическому подбору мер и горячая линия», — уточнил Пуртов.

Во время пандемии коронавируса в Москве приняли четыре пакета мер поддержки бизнеса. Они касаются отсрочки уплаты авансовых платежей, компенсации по налогу на имущество и земельным платежам, а также помощи в кредитовании малого и среднего бизнеса независимо от вида деятельности.