РИАМО – 22 июн. Вакцина от коронавируса, разрабатываемая Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с медицинскими организациями Минобороны России, будет давать иммунитет от заражения на два года и больше, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее исследователи получили разрешение на проведение клинических испытаний вакцины. Ожидается, что выпуск препарата начнется осенью. Для массовой вакцинации россиян потребуется порядка 50-70 миллионов доз препарата.

«Вакцина вводится дважды. Причем один и тот же ген вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени. Так, данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом по крайней мере в течение двух лет, а возможно, и на более длительный период», - сказал Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».

Он уточнил, что вакцину против коронавируса создавали по такому же принципу, как и вакцину от вируса Эбола.

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