РИАМО – 22 июн. В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочим днем в связи с проведением парада Победы, сообщает РИА Новости.

Парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением зарплаты.

«В этом случае 23 июня не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час», - говорится в сообщении.

Ранее столичные власти приняли решение сделать городские парковки бесплатными в день проведения парада Победы.