РИАМО - 22 июн. За 2,5 месяца около 100 предпринимателей обратились в Московский гарантийный фонд для реструктуризации кредитов, общая сумма которой составила почти 2,5 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За последние два с половиной месяца около 100 предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы для реструктуризации своих займов на общую сумму 2,47 миллиарда рублей. Объем поручительств фонда составил 1,26 миллиарда рублей», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, гарантийная поддержка позволит предпринимателям перенести на другой срок кредитные платежи и направить высвободившиеся средства на возобновление работы и восстановление бизнеса.

С начала года Московский гарантийный фонд помог малому и среднему бизнесу привлечь заемные средства на сумму 9,4 миллиарда рублей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поручительства фонда покрывают до 70% суммы кредита, что может обеспечить надежность при оформлении новых кредитов и реструктуризации действующих долговых обязательств. Средний объем поручительства составляет 19 миллионов рублей.

«Фонд проводит реструктуризацию задолженности с увеличением сроков договоров поручительства до шести месяцев без проведения дополнительного финансового анализа. Фактически решение принимается в течение одного дня», — добавил Фурсин.

Заявку на оформление поручительства предприниматели могут подать в Московский гарантийный фонд через его кредиторов-партнеров, с помощью бесплатной онлайн-услуги на портале mbm.mos.ru и в центрах услуг для бизнеса.