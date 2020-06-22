РИАМО - 22 июн. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика 2008 года рождения и травмирования девочки 2007 года рождения в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 21 июня на станции Расторгуево в Ленинском городском округе. Мальчик скончался на месте происшествия, девочку госпитализировали.

«Следователям предстоит детально восстановить картину произошедшего, выявить причины и условия, приведшие к наступлению трагических последствий», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Следователи опросили локомотивную бригаду и осмотрели подвижной состав. Также назначен ряд экспертиз, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.