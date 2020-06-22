РИАМО - 22 июн. В подмосковных Люберцах сотрудники правоохранительных органов задержали консьержку, которую подозревают в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, 52-летняя женщина позвонила в экстренную службу по номеру «112» и сообщила об угрозе взрыва в одном из многоквартирных домов на Наташинской улице.

«Информация была проверена, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и по месту работы задержана консьержка, подозреваемая в совершении противоправного деяния», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.