РИАМО - 22 июн. С 24 июня по территории ВДНХ в Москве будут курсировать бесплатные электробусы для посетителей выставки, гости смогут добраться до павильонов, ботанического сада, фонтана «Золотой колос», парка «Останкино» и Музея кино, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Электротранспорт появился на ВДНХ еще в 1950-е годы, в то время здесь проходила внутренняя троллейбусная линия. В рамках масштабной реконструкции главной выставки страны мы решили возродить транспортные маршруты для гостей. Теперь горожан будут круглогодично обслуживать современные электробусы. <…> Передвижение по огромной территории ВДНХ станет быстрым и комфортным», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Бесплатные электробусы начнут курсировать по территории ВДНХ с 24 июня. Два электробуса будут работать с 09:00 до 21:00. Конечные остановки расположены по обе стороны от арки главного входа — на Северной и Южной петлях.

Экотранспорт будет уходить от арки каждые 15-20 минут. Пассажиры смогут доехать до различных павильонов, Дома культуры, Дворца бракосочетания, «Городской фермы», а также выйти у фонтана «Золотой колос», парка «Останкино», Зеленого театра, Театра сказок и арки южного входа. Уточнить схему движения и расположение остановок электробусов можно на сайте ВДНХ и в инфоцентрах на территории выставки.

Всего в электробусе 12 посадочных мест, но из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию в автобус смогут сесть не более семи человек. Помимо этого, из-за угрозы распространения коронавируса в транспорте несколько раз в день будут проводить санитарную обработку и дезинфекцию.