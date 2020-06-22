РИАМО - 22 июн. Около 10 тысяч свечей памяти зажгли в ночь на понедельник у стен Музея Победы в Москве, старт акции «Огненная картина войны» дала министр культуры России Ольга Любимова, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Любимова установила зажженную свечу в зале Памяти и Скорби музея и возложила цветы к монументу «Скорбящая мать».

«Это невероятное ощущение и потрясающая акция, которая уже не первый год проходит в Музее Победы. Прекрасно, что так много людей решили принять участие в новом для нас формате», - сказала Любимова.

В ходе мероприятия на двух больших экранах в зале Памяти и Скорби транслировали видео и фото горящих свечей, присланные в музей со всей страны.

От главной памятной свечи участники движения «Волонтеры Победы» зажгли маленькие огоньки. С их помощью они воссоздали изображение советского солдата с плаката 1941 года «Отстоим Москву!».

22 июня отмечается День памяти и скорби. В этот день вспоминают всех погибших в боях с фашистами и умерших в тылу от голода и лишений.

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