РИАМО - 22 июн. Жители Москвы подали свыше 1,1 миллиона заявок на участие в дистанционном электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщил в понедельник заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

«Прием заявлений на электронное голосование закончен. Всего в Москве поданы 1 140 503 заявки», - написал Венедиктов в Telegram.

Членам Центральной избирательной комиссии РФ предстоит проверить заявки в срок до 24 июня.

Электронное голосование начнется 25 июня в 10:00 на портале www.2020og.ru и завершится 30 июня в 20:00.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков в Москве.

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