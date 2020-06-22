РИАМО - 22 июн. На портале mos.ru стала доступна интерактивная карта столичных парков и улиц, где можно подключиться к бесплатному городскому Wi-Fi, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для удобства жителей на mos.ru запущена интерактивная карта, которая отображает все точки доступа к городскому Wi-Fi в парках и общественных местах. По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа», — сказал руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» департамента информационных технологий города Москвы Александр Харитонов.

На данный момент подключиться к беспроводному интернету можно в 43 столичных парках. Более 3 тысяч точек подключения также доступны на московских улицах, в переулках и скверах.

Всего на улицах и в парках Москвы установлено свыше 4,2 тысячи точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi.

Интерактивная карта с адресами доступна на mos.ru в разделе «Карты», во вкладке «Городской Wi-Fi». Проверить, действует ли городской беспроводной интернет на территории конкретного парка или улицы, пользователи могут, приближая нужную локацию на карте.

Чтобы подключиться к бесплатному беспроводному интернету, необходимо выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию с помощью аккаунта на портале mos.ru или номера телефона.